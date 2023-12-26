Haber Tarihi: 26 Aralık 2023 16:15 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 16:15

Asgari ücret 2024: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta | 27 Aralık son dakika Kabine Toplantısı ne zaman?

Asgari ücret 2024: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Kabine toplantısında yeni asgari ücret zammıyla ilgili alınacak kararı bekleyen çalışanlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında asgari ücret zammının ana gündem maddesi olması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Son kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

Asgari ücret 2024: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta | 27 Aralık son dakika Kabine Toplantısı ne zaman?
Abone Ol
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Olağan şartlarda her iki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilememişti. 2024 asgari ücret zammı konusu nedeniyle, yeni bir Kabine toplantısı tarihi merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?

ASGARİ ÜCRET: KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

En son 6 Aralık tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı, normalde her iki haftada bir düzenleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle geçtiğimiz haftalarda toplantı gerçekleştirilememişti. Yeni Kabine toplantısı, 18 Aralık Pazartesi günü yapılması öngörülüyordu ancak bu tarih de değişti. Cumhurbaşkanı'nın asgari ücretle ilgili yoğun mesaisi nedeniyle, yeni toplantının 27 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sürecinin devam ettiği için, önümüzdeki Kabine toplantısında asgari ücretle ilgili bir karar çıkması beklenmiyor. Bu karar, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısının ardından alınacak. Bununla birlikte, emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine gündemini meşgul etmesi bekleniyor.

SON TOPLANTI SONRASI ASGARİ ÜCRET MESAJI

6 Aralık tarihinde gerçekleşen son Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek." dedi.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin 3. toplantısı, yeni haftada gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan 2. toplantıda taraflar, henüz bir rakam açıklamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri, ücret tespiti için önemli ekonomik veri ve raporları komisyona sundu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, OLACAK?

Asgari ücret zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Asgari ücret
Gündem

Diğer Haberler

Altınordu 100 yaşını kutluyor Spor Toto 2. Lig Altınordu 100 yaşını kutluyor
Şanlıurfaspor, ilk yarıda hedeften şaştı Spor Toto 1. Lig Şanlıurfaspor, ilk yarıda hedeften şaştı
Asgari ücret 2024: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta | 27 Aralık son dakika Kabine Toplantısı ne zaman? Gündem Asgari ücret 2024: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta | 27 Aralık son dakika Kabine Toplantısı ne zaman?
Raphael Varane, Suudi Arabistan'a kapıyı kapattı! Manchester United Raphael Varane, Suudi Arabistan'a kapıyı kapattı!
Atalanta'nın iki yıldızına dünya devleri talip Atalanta Atalanta'nın iki yıldızına dünya devleri talip
2024 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak, belli oldu mu? Cem Küçük açıkladı Gündem 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak, belli oldu mu? Cem Küçük açıkladı
Benfica, Joao Neves için 100 milyon euro istiyor Manchester United Benfica, Joao Neves için 100 milyon euro istiyor
1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı
Fatih Terim Panathinaikos'a mı gidiyor? Panathinaikos hangi ülkenin, nerenin takımı? Gündem Fatih Terim Panathinaikos'a mı gidiyor? Panathinaikos hangi ülkenin, nerenin takımı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kim Min Jae itirafı: "Fenerbahçe'den önce teklif yaptık"
2
Fatih Terim'den Panathinaikos açıklaması
3
Eric Bailly'e Süper Lig'den sürpriz dev talip!
4
Angelino'dan veda gibi paylaşım!
5
İşte FIFA kokartı takacak hakemler
6
Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı!
7
Valentin Rosier'in yeni takımı belli oluyor!

SON HABERLER

yukarı ok