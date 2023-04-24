Haber Tarihi: 24 Nisan 2023 14:02 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 14:02

Asgari ücret 12 bin TL mi oldu? Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrette ara zam sinyali vermesinin ardından ayrıntılar netleşmeye başladı. Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Peki, Asgari ücret 12 bin TL mi oldu?

Asgari ücret 12 bin TL mi oldu? Bakan Bilgin açıkladı
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"Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konuların başında geliyor.
Asgari ücrete ek zam tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan'ın seçim beyannamesi ilanı sırasında da duyurduğu üzere Temmuz ayında asgari ücrete artış kesinleşti.

HAZİRAN AYI ÖNEMLİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.

Ara zam konusunda oranlar da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Yılın başında yüzde 54.66 artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrette ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Artışta yıllık enflasyon farkı, işverenin prim yükü gibi birçok unsur dikkate alınacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

YÜZDE 20 ZAM OLURSA...


Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor..

KIDEM DE ARTACAK

Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak.

İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor.

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DE YÜKSELECEK

Asgari ücret artışı, işverenden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor.

 

Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.

 

Yeni dönemde gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine de ağırlık verilecek.
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