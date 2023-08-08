Ascoli, Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı

Vavacars Fatih Karagümrük'ten ayrılan 37 yaşındaki kaleci Emiliano Viviano'nun yeni adresi belli oldu.
Serie B ekibi Ascoli, tecrübeli file bekçisi Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
37 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
3 YIL ARADAN SONRA İTALYA'DA
Son 3 sezondur Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Viviano 3 yıl aradan sonra ülkesine geri döndü. Geçtiğimiz sezon Karagümrük kalesini 18 kez koruyan İtalyan eldiven kalesinde 32 gol görürken 5 maçta da kalesini gole kapatmıştı.
Serie B ekibi Ascoli, tecrübeli file bekçisi Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
37 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
3 YIL ARADAN SONRA İTALYA'DA
Son 3 sezondur Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Viviano 3 yıl aradan sonra ülkesine geri döndü. Geçtiğimiz sezon Karagümrük kalesini 18 kez koruyan İtalyan eldiven kalesinde 32 gol görürken 5 maçta da kalesini gole kapatmıştı.