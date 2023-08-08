Ascoli, Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı

İtalya Serie B ekiplerinden Ascoli, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Ascoli, Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı
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08 Ağustos 2023 19:42
Vavacars Fatih Karagümrük'ten ayrılan 37 yaşındaki kaleci Emiliano Viviano'nun yeni adresi belli oldu.

Serie B ekibi Ascoli, tecrübeli file bekçisi Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 

37 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

3 YIL ARADAN SONRA İTALYA'DA 

Son 3 sezondur Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Viviano 3 yıl aradan sonra ülkesine geri döndü. Geçtiğimiz sezon Karagümrük kalesini 18 kez koruyan İtalyan eldiven kalesinde 32 gol görürken 5 maçta da kalesini gole kapatmıştı. 

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