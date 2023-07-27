SPK bildirimine göre Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz için onay aldı. Asce GYO halka arz fiyatı: Asce kaç lot verir? Asce Gayrimenkul halka arz alınır mı, yorumlar nedir?Yatırımcıların merak ettiği en önemli konular arasında yer alan ASGYO halka arzında kaç lot düşeceği katılımcı sayısına göre yaptığımız hesaplamalara göre şu şekilde oluşmaktadır;500 bin katılıma 264 lot (3327 TL)1 Milyon katılıma 132 lot (1664 TL)1 Milyon 200 bin katılıma 110 lot (1376 TL)1 Milyon 400 bin katılıma 95 lot (1197 TL)1 Milyon 600 bin katılıma 83 lot (1046 TL)1 Milyon 800 bin katılıma 74 lot (933 TL)2 Milyon katılıma 66 lot (832 TL)Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz yoluyla 560.000.000 TL olan mevcut sermayesini 99.000.000 TL artırarak 659.000.000 TL'ye çıkaracak. Şirket ayrıca halka arzda mevcut ortaklardan Abdulkadir Konukoğlu'nun sahip olduğu 66.000.000 TL nominal değerli C grubu payların satışını da gerçekleştirecek.Asce Gayrimenkul Yatırım halka arzında böylece 165.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. 1 TL nominal bedelli paylar 12,6 TL sabit fiyattan satılacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak.Buna göre Asce Gayrimenkul'ün halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar TL olması beklenirken halka açıklık oranı %25,42 olacak.Taslak izahnamesinde belirtildiği üzere halka arz ile toplanan fonların, borçların ödenmesi, gayrimenkul yatırımlarının finansmanı ve faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.Asce GYO hissesi 12,60 TL'den halka arz olacak.Asce GYO halka arz tarihinin 27-28 Temmuz 2023 olması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 2 gün olması bekleniyor.Asce GYO hissesinin sembolü "ASGYO" olacak.Asce GYO halka arzının büyüklüğü 831,6 milyon TL olarak açıklandı.Asce GYO'nun halka arz açıklık oranı 10,01%'dir. Toplamda 66 milyon adet lot dağıtılacaktır.Asce GYO halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.