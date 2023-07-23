Haber Tarihi: 23 Temmuz 2023 13:29 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 13:29

Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Asce GYO halka arz eşit mi, oransal mı, alınır mı?

Asce Gayrimenkul (ASGYO) halka arz oluyor... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı son haftalık bültende bir şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. Peki, Asce Gayrimenkul (ASGYO) halka arz ne zaman, nedir? Asce GYO halka arz eşit mi, oransal mı, hangi bankalarda?

Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Asce GYO halka arz eşit mi, oransal mı, alınır mı?
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SPK bildirimine göre Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz için onay aldı.

Asce Gayrimenkul (ASGYO) halka arz ne zaman, nedir?
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz yoluyla 560.000.000 TL olan mevcut sermayesini 99.000.000 TL artırarak 659.000.000 TL'ye çıkaracak. Şirket ayrıca halka arzda mevcut ortaklardan Abdulkadir Konukoğlu'nun sahip olduğu 66.000.000 TL nominal değerli C grubu payların satışını da gerçekleştirecek.

Asce Gayrimenkul Yatırım halka arzında böylece 165.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. 1 TL nominal bedelli paylar 12,6 TL sabit fiyattan satılacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak.

Buna göre Asce Gayrimenkul'ün halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar TL olması beklenirken halka açıklık oranı %25,42 olacak.

Taslak izahnamesinde belirtildiği üzere halka arz ile toplanan fonların, borçların ödenmesi, gayrimenkul yatırımlarının finansmanı ve faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.

Asce GYO Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Asce GYO hissesi 12,60 TL'den halka arz olacak.

Asce GYO Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Asce GYO halka arz tarihinin 27-28 Temmuz 2023 olması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 2 gün olması bekleniyor.

Asce GYO Sembolü Ne Olacak? Asce GYO Borsa Kodu

Asce GYO hissesinin sembolü "ASGYO" olacak.


Asce GYO Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Asce GYO halka arzının büyüklüğü 831,6 milyon TL olarak açıklandı.

Asce GYO Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Asce GYO'nun halka arz açıklık oranı 10,01%'dir. Toplamda 66 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Asce GYO Halka Arzı Oransal mı yoksa Eşit mi Olacak?

Asce GYO halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

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