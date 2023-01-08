ASB Classic tenis turnuvasını Gauff kazandı

ASB Classic'te şampiyonluğa ulaşan isim 18 yaşındaki ABD'li Coco Gauff oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ASB Classic tenis turnuvasını Gauff kazandı
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08 Ocak 2023 14:49
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen ASB Classic tenis turnuvasını 18 yaşındaki ABD'li Coco Gauff kazandı.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki turnuvanın yağmur nedeniyle ara verilerek tamamlanan final maçında turnuvanın bir numaralı seribaşı Gauff, ilk kez WTA finalinde mücadele eden rakibi dünya 130 numarası İspanyol Rebeka Masarova'yı 6-1, 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Dünya 7 numarası 18 yaşındaki ABD'li raket, kariyerindeki 3. WTA şampiyonluğunu elde etti.

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