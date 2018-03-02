Sezon başında'ın transferini bitirmek için büyük uğraş verdiği'un Ganalı sol bekiiçin İtalya'dan bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.İtalyan basınının haberine göre sezon sonu Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Asamoah'ın menajeri, önümüzdeki hafta Juventus yöneticileri ile bir araya gelecek ve sözleşme konusunda kesin karar verilecek. Asamoah cephesi, Juventus ile anlaşamazsa transfer için diğer takımlar ile görüşmeye başlayacak.Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Leonardo Spinazzola'nın Juventus'a dönecek olması nedeniyle İtalyan basını, Asamoah ile Juventus'un sözleşme uzatma konusunda anlaşamayacağını belirtiliyor.Ganalı sol bek için bekleyen takımlar arasında ise Galatasaray'ı ciddi rakipler bekliyor. Özellikle Inter'in Asamoah transferi için ciddi şekilde devrede olduğu ve diğer İtalyan takımları Roma ve Napoli'nin de ilgilendiği iddia ediliyor.Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Sezon sonunda Juventus'tan ayrılıp ayrılmayacağı belli değil. Juventus'ta mutlu ve oynuyor ancak İtalya'da geçen yılların ardından, başka bir ülkede oynama ihtimalini de dışarıda bırakmıyoruz. 7-8 takım onun için benimle temasa geçti. Her şey olabilir'' sözlerini kullanmıştı.