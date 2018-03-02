Sezon başında Galatasaray'ın transferini bitirmek için büyük uğraş verdiği Juventus'un Ganalı sol beki Kwadwo Asamoah için İtalya'dan bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
İtalyan basınının haberine göre sezon sonu Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello, önümüzdeki hafta Juventus yöneticileri ile bir araya gelecek ve sözleşme konusunda kesin karar verilecek. Asamoah cephesi, Juventus ile anlaşamazsa transfer için diğer takımlar ile görüşmeye başlayacak.
SPONAZZOLA DÖNÜYOR
Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Leonardo Spinazzola'nın Juventus'a dönecek olması nedeniyle İtalyan basını, Asamoah ile Juventus'un sözleşme uzatma konusunda anlaşamayacağını belirtiliyor.
INTER, ROMA VE NAPOLI
Ganalı sol bek için bekleyen takımlar arasında ise Galatasaray'ı ciddi rakipler bekliyor. Özellikle Inter'in Asamoah transferi için ciddi şekilde devrede olduğu ve diğer İtalyan takımları Roma ve Napoli'nin de ilgilendiği iddia ediliyor.
Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Sezon sonunda Juventus'tan ayrılıp ayrılmayacağı belli değil. Juventus'ta mutlu ve oynuyor ancak İtalya'da geçen yılların ardından, başka bir ülkede oynama ihtimalini de dışarıda bırakmıyoruz. 7-8 takım onun için benimle temasa geçti. Her şey olabilir'' sözlerini kullanmıştı.
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İtalyan basınının haberine göre sezon sonu Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello, önümüzdeki hafta Juventus yöneticileri ile bir araya gelecek ve sözleşme konusunda kesin karar verilecek. Asamoah cephesi, Juventus ile anlaşamazsa transfer için diğer takımlar ile görüşmeye başlayacak.
SPONAZZOLA DÖNÜYOR
Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Leonardo Spinazzola'nın Juventus'a dönecek olması nedeniyle İtalyan basını, Asamoah ile Juventus'un sözleşme uzatma konusunda anlaşamayacağını belirtiliyor.
INTER, ROMA VE NAPOLI
Ganalı sol bek için bekleyen takımlar arasında ise Galatasaray'ı ciddi rakipler bekliyor. Özellikle Inter'in Asamoah transferi için ciddi şekilde devrede olduğu ve diğer İtalyan takımları Roma ve Napoli'nin de ilgilendiği iddia ediliyor.
Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Sezon sonunda Juventus'tan ayrılıp ayrılmayacağı belli değil. Juventus'ta mutlu ve oynuyor ancak İtalya'da geçen yılların ardından, başka bir ülkede oynama ihtimalini de dışarıda bırakmıyoruz. 7-8 takım onun için benimle temasa geçti. Her şey olabilir'' sözlerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın