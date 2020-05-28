asal msb gov Askerlik Yerleri Sorgulama Ekranı



ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER



Sülüs kağıdının alınması

Sevk belgesi olarak da geçen sülüs kağıdının alınması, ilk atmanız gereken adım. Belgeyi e-devlet kapısından temin edebilirsiniz. İnternetten yapılan işlemlerde belge sadece bir kere alınabiliyor. Belgenin çıktısını almadan önce bir depolama alanına kaydetmenizi tavsiye ederiz. Bu belge olmadan birliğe teslim olunamayacağı için belgenin mutlaka yanınızda olması şart.



Yol ve iaşe bedelinin alınması

Askere gidecek olan kişilere yol ve iaşe bedeli altında bir ödeme yapılır. Bu ödemenin miktarı kişinin resmi kurumlarda görünen adres bilgileri ve askere gideceği yer arasındaki mesafeye göre belirlenir. Adlarına yol ve iaşe bedelleri yatanlar üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlik kartı ile ödemelerini alabilirler. PTT bankamatik kartları olanlar ise doğrudan yol ve iaşe bedellerini ATM'lerden çekebilirler. Talep edenler askerlik dönemleri boyunca kullanmak için kendilerine PTT kart çıkartabilirler. Adrese dayalı nüfus kaydına göre askere gidecekleri bölge arasında fazla mesafe olanlara bir de yol izni hakları bulunuyor.



Tazminat ve işten çıkış işlemlerinin tamamlanması

Askerlik için iş çıkışı verenlerin kıdem tazminatı saklı tutulmuştur. Askerlik nedeniyle işten çıkışınızı verdikten sonra kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Bedelli askerlik yapanlar için bu şart geçerli değildir. Onlar askerlik süreleri boyunca iş yerlerinden ücretsiz izin alabilecekler.



Sevk belgesi olarak da geçen sülüs kağıdının alınması, ilk atmanız gereken adım. Belgeyi e-devlet kapısından temin edebilirsiniz. İnternetten yapılan işlemlerde belge sadece bir kere alınabiliyor. Belgenin çıktısını almadan önce bir depolama alanına kaydetmenizi tavsiye ederiz. Bu belge olmadan birliğe teslim olunamayacağı için belgenin mutlaka yanınızda olması şart.Askere gidecek olan kişilere yol ve iaşe bedeli altında bir ödeme yapılır. Bu ödemenin miktarı kişinin resmi kurumlarda görünen adres bilgileri ve askere gideceği yer arasındaki mesafeye göre belirlenir. Adlarına yol ve iaşe bedelleri yatanlar üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlik kartı ile ödemelerini alabilirler. PTT bankamatik kartları olanlar ise doğrudan yol ve iaşe bedellerini ATM'lerden çekebilirler. Talep edenler askerlik dönemleri boyunca kullanmak için kendilerine PTT kart çıkartabilirler. Adrese dayalı nüfus kaydına göre askere gidecekleri bölge arasında fazla mesafe olanlara bir de yol izni hakları bulunuyor.Askerlik için iş çıkışı verenlerin kıdem tazminatı saklı tutulmuştur. Askerlik nedeniyle işten çıkışınızı verdikten sonra kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Bedelli askerlik yapanlar için bu şart geçerli değildir. Onlar askerlik süreleri boyunca iş yerlerinden ücretsiz izin alabilecekler.

! Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Nisan celbi ile Mayıs ve Haziran 2020 celp dönemleri askerlik yükümlülerinin celp ve sevk bilgilerini içeren askerlik yerleri bugün açıklanacak. Vatani görevini yerine getirmek üzere yoklama vb. işlemlerini gerçekleştirip askerlik başvurusunda bulunan yükümlülerin askerlik yerleri bugün Milli Savunma Bakanlığından gelecek son dakika açıklaması ile belli olacak.Salgın sebebiyle uzun süredir netlik kazanması beklenen "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun bugün yapılacak açıklama ile cevap bulması beklenirken askerlik adayları tarafından yanıtı araştırılan bir başka soru ise "E-devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?" Haberimizin detaylarından askerlik yerleri ne zaman belli oluyor sorusuna yanıt bulabilir, e-devlet askerlik yerleri sorgulama işlemi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları, yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.İşte Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü asal.msb. gov.tr'den gelen askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerine ilişkin detaylar...MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak. Yapılan açıklama ile birlikte ertelenen Nisan ve Haziran 2020 grubu bedelli askerlik sev bilgileri ile yedek subay ve astsubay askerlik yerleri, 1'nci ve 2'nci grup er ve erbaşların askerlik yerleri belli olacak.28 Mayıs 2020 tarihinde erişime açılacak askerlik yerleri sorgulama ekranı aracılığıyla, askere gidecek olan yükümlüler, askerlik yerlerini kolayca öğrenebilir.E-devlet sitesinden yapılan askerlik yeri sorgulama işlemi için öncelikle e-şifreye ihtiyaç vardır. Eğer e-şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifre alabilirsiniz. Ardından şifrenizi değiştirerek sisteme girebilirsiniz. Sisteme e-şifre dışında farklı giriş yöntemleri de bulunuyor. Dilerseniz bu yöntemler aracılığıyla da e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazarak arama yapmanız gerekiyor.Ekrana yansıyan sekmeden arama yapabileceğiniz gibi "e-Hizmetler" kısmından da ilgili bakanlığa erişebilirsiniz.Sayfanın üst kısmında "Hizmet adı" kutucuğu belirecek. Askerlik görevini kısa dönem olarak ifa edecek olan askerlerin, "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem olarak askerlik yapacak yükümlülerin ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazarak karşılarına çıkan linke tıklamaları gereklidir.Linke tıklandıktan sonra ekrana gelen "Er Sınıflandırma Sonucu" ve Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" sayfaları aracılığıyla askerlik yapacağınız yeri öğrenebilirsiniz.Bu adımların ardından da Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi alınabilecek. Sevk Belgesi, asker adayının yol izinlerinden birliğine teslim olacağı günlere kadar birçok bilgiyi içerir.Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.