Arzu Uslu: 'Hatay'a saha yaptırdık'

Samsunspor, Olağan Genel Kurul sonrası ilk basın toplantısını bugün Nuri Asan Tesisleri'nde düzenledi. Düzenlenen toplantıda Başkan Vekili Arzu Uslu ile Basketbol Genel Menajeri Emre Ekim, kulüp ve basketbol şubesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Samsun'un spor şehri olduğunu dile getiren Arzu Uslu, "Burada çok güzel başarılar oluyor. Futbol ve basketbol için çok önemli yerlerdeyiz. Buralarda kalabilmemiz için de desteğe ihtiyacımız var. Bizim artık 'Samsunspor sahipsiz' kelimesinin de bu sene yıkılacağını düşünüyorum. Eminim ki bu konuda herkes bize yardımcı olacaktır ve elini taşın altına koyacaktır" dedi.



"YENİ SAHADA DEVAM EDECEĞİZ"



Basketbol maçlarını Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynamak istediklerini belirten Arzu Uslu, "Basketbol Federasyonu'ndan yarın gelecekler ve salonlara bakacaklar. Biz Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etmek istiyoruz. Burası hem lokasyon olarak hem de taraftarın etkisi olarak bizim için çok önemli. Yaşar Doğu Spor Salonu'nun olduğu yer hem biraz uzak hem de taraftar etkisi az olur. Büyük maçlarımız da olacak ama normal maçlarda bizim için taraftar desteği çok önemli. Biz burada devam edip, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda iyileştirme yaparak büyütmek istiyoruz. Genlik ve Spor il Müdürümüz ile görüştük ve bize elinden gelen desteği vereceğini iletti. Federasyon da onaylarsa Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.



Depremzedeler için yapılan şenlikten elde edilen gelirle Hatay'a basketbol sahası yaptırdıklarını belirten Arzu Uslu, "Biz geçen sene Green Golf Kulübü'nde Samsun'daki iş insanı hanımefendilerle 'Alışveriş Şenliği' yaptık. Şenlikten elde edilen gelirle de Hatay'ın Altınözü ilçesinde de basketbol sahası yaptırdık. Bundan sonra da bu tür şenliklerimiz olacak. O da Samsunspor Kulübü üzerinden olacak. Basketbol sahasının ismini de 'Samsunspor Basketbol Sahası' olarak koyduk" dedi.



"KALICI OLMAK İSTİYORUZ"



Samsunspor Basketbol takımı ve transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Basketbol Şubesi Genel Menajeri Emre Ekim, "3 senedir büyük bir emeğin karşılığında şuanda Süper Lig'de olmanın gururunu yaşıyoruz. Futbol takımıyla beraber Atatürklü armayı önümüzdeki sene Süper Lig'de hem futbolda hem de basketbolda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu keyfi yaşayacağız. Bu sürece gelmemizde başkanımız Yüksel Yıldırım önderliğinde, dernek yöneticilerimiz, komitemiz, taraftarlarımız ile bütünleşerek geldik. Süper Lig'de 5 yabancılı sistemle oynanıyor. Kendi bütçemiz doğrultusunda yapabileceğimiz en iyi kadroyu yapmaya çalışacağız. Play-Off oynadığımız için 25 Haziran'da sezonumuz bitti. Süper Lig'de bütçemize göre yarışmacı bir takım kurmak istiyoruz. Amacımız ligde kalıcı olmak. Şehrimizin bütün dinamikleri ile birlik olursak bence bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. İlk sene çok önemli. Bunun temellerini iyi atmamız gerekiyor. Biz önümüzdeki sezonlarda da Basketbol Süper Lig'inde olmak istiyoruz. Şuanda transferler hakkında geniş bir çalışma yapıyoruz. Hem Avrupa'dan hem de Amerika'dan bakıyoruz. Genelde dünyada Amerikalı oyuncu çok fazla. O yüzden oradaki pazar daha fazla. Hem bizim bütçemize uygun hem de bu şehrin aidiyetine uygun, karakterli sporcular almaya çalışıyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



Olağan Genel Kurul sonrası Samsunpor Kulübünün görev dağılımı da şu şekilde oldu:



Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Başkan Vekili Arzu Uslu, Başkan Yardımcısı Ali Asal, Genel Sekreter Alper Abdullah Engiz, Mali İşler Sorumlusu Yaşar Çelik, Spor Aktiviteleri Sorumlusu Murat Alanyurt, Hukuk İşleri Sorumlusu Av. Zafer Erdoğan, İş Dünyası ve STK Sorumlusu Serkan Kaya, Eğitim Kurumları ve Spor Kulüpleri Proje Sorumlusu Fazlıhan Carus, Finansal Proje Geliştirme Sorumlusu Zahit Çetin, İstanbul İş Dünyası Finansal Proje Geliştirme Sorumluları Fatih Hasbal, Hasan Kaya Aşçı ve Abdurrahman Güngör.



