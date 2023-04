Arzu Özyiğit: 'Tüm kupaları almak istiyoruz'

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan EuroLeague kadınlar finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.



Böylece kadınlarda Avrupa basketbolunun en önemli kupası 9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



İnanılmaz bir şekilde mutlu olduklarını dile getiren Arzu Özyiğit, "Kupayı getirmeye kilitlenmiştik. Uzun yıllardır bunun yatırımı yapılıyor. Çok uzun yıllardır hasretini çektiğimiz kupayı en sonunda ülkemize, camiamıza, başkanımıza armağan edebildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz" diye konuştu.



"HER GÜN AYNI KONSANTRASYONLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Çok yoğun bir maç trafiğinden çıktıklarını dile getiren Arzu Özyiğit, "Final-Four gibi bir organizasyondan çıkıp sporcularımızın bütün konsantrasyonu oradayken, şampiyonluğu almışken doğru düzgün kutlamasını bile yapamamışken hemen yarı final serisine başladık. Biz her gün aynı konsantrasyonla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılında başkanımıza söz verdik, tüm kupaları almak istiyoruz. O yüzden şampiyonluk kupasını almak için tüm ciddiyetimizde çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"STEWART ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU"



Stewart'ın çok büyük bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Arzu Özyiğit, "Zaten kendisi dünyanın en önemli oyuncularının başında geliyor. Stewart gibi büyük bir oyuncuyu kadromuza dahil edebilmek gerçekten büyük emek istedi. Tüm Fenerbahçe camiası ve sporseverler onu izleme şansı yakaladı. Tüm oyuncularımız çok üstün ve ciddi sporcular. O yüzden Stewart'ın başarısı çok büyüktü. Onunla ve tüm takımımla gurur duyuyorum, gerçekten herkes çok büyük mücadele verdi" şeklinde konuştu.



"ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALMAK İSTİYORUZ"



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu finalinde tekrar karşılaşacakları mücadele hakkında da konuşan Arzu Özyiğit, "Orada şöyle bir dezavantajımız var. Bütün yabancılarımızla oynayamayacağız aynı anda. Onlar da aynı durumda tabii. 3 yabancı kuralı var ve o şekilde oynayacağız. Hocamız da o maçlar için hazırlıklarını en doğru şekilde yapacaktır. Onlar da bu maça çok odaklandılar ve şampiyonluğu almak istiyorlar. Biz de almak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz, tekrar şampiyonluk kupasını almak için de elimizde geleni yapacağız. Ayrıca Mersin'i de tebrik ediyorum. İlk Final-Four'larında final oynadılar. Bu çok büyük bir başarı. Şampiyonluk kupasını almak istiyoruz" dedi.





