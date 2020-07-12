Arturo Vidal: 'Savaşmaya devam etmeliyiz'

Arturo Vidal, Real Valladolid'i 1-0 mağup ettikleri maçta takımı adına golü kaydeden isim oldu. Şilili orta saha, takımlarının şampiyonluk inancını koruması gerektiğini belirtti.



"SAVAŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ"



Vidal yaptığı açıklamada; "Zor bir maçtı ama önemli olan kazanmaktı. Şampiyonluk için savaşmaya devam etmeliyiz. Kaderimiz elimizde değil ama maksimum efor göstermeye devam etmeliyiz." dedi.



Real Madrid, 13 Temmuz günü çıkacağı Granada maçını kazanırsa, La Liga'da 2017 yılından sonraki ilk şampiyonluğunu kazanmış olacak.



