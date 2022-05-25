Arturo Vidal için Beşiktaş iddiası!

Serie A'da bu sezon Milan'ın arkasından ikinci olan Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arturo Vidal'in, Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi.



İtalyan basınında çıkan haberlere göre deneyimli oyuncunun Brezilya ekibi Flamengo'nun da radarında olduğu kaydedildi. 35 yaşındaki Şilili orta sahanın Avrupa'da kulüp bulamaması halinde gelecekteki takımının büyük ölçüde Flamengo olacağı ifade edildi.

İlerleyen yaşına rağmen bu sezon 28 lig maçına çıkan Vidal, 1 gol ve 1 asist üretmişti.



