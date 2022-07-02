Arturo Vidal'e Arjantin'den teklif

Galatasaray'ın da orta saha adaylarından biri olarak gösterilen Arturo Vidal için Boca Juniors'un da devrede olduğu belirtildi.



La Gazzetta dello Sport'un Arjantin basınından derlediği habere göre; Boca Juniors'un, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık bir kontrat teklif ettiği ifade edildi.



Vidal'in, Flamengo ve Galatasaray'dan daha yüksek teklif almasına rağmen Arjantin'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.



Özellikle Galatasaray'ın teklifinin yaklaşık 5 milyon euro olduğu vurgulanırken, Şilili futbolcunun önemli bir maaştan vazgeçeceği kaydedildi.



Vidal'in Inter ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen, İtalyan ekibinde kalmayacağının altı çizildi.









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