Arturo Vidal'e Arjantin'den teklif

Galatasaray'ın da orta saha adaylarından biri olarak gösterilen Arturo Vidal için Boca Juniors'un da devrede olduğu belirtildi.
La Gazzetta dello Sport'un Arjantin basınından derlediği habere göre; Boca Juniors'un, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık bir kontrat teklif ettiği ifade edildi.
Vidal'in, Flamengo ve Galatasaray'dan daha yüksek teklif almasına rağmen Arjantin'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Özellikle Galatasaray'ın teklifinin yaklaşık 5 milyon euro olduğu vurgulanırken, Şilili futbolcunun önemli bir maaştan vazgeçeceği kaydedildi.
Vidal'in Inter ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen, İtalyan ekibinde kalmayacağının altı çizildi.
La Gazzetta dello Sport'un Arjantin basınından derlediği habere göre; Boca Juniors'un, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık bir kontrat teklif ettiği ifade edildi.
Vidal'in, Flamengo ve Galatasaray'dan daha yüksek teklif almasına rağmen Arjantin'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Özellikle Galatasaray'ın teklifinin yaklaşık 5 milyon euro olduğu vurgulanırken, Şilili futbolcunun önemli bir maaştan vazgeçeceği kaydedildi.
Vidal'in Inter ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen, İtalyan ekibinde kalmayacağının altı çizildi.
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