Artur Naifonov, Beslan Katliamı'nın yaralarını olimpiyat madalyasıyla sarmaya çalışıyor

Rus güreşçi Artur Naifonov, annesini kaybettiği Beslan okul kuşatmasından 17 yıl sonra katıldığı Tokyo 2020'de elde ettiği üçüncülükle kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

Artur Naifonov, Beslan Katliamı'nın yaralarını olimpiyat madalyasıyla sarmaya çalışıyor
Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışan 24 yaşındaki Naifonov'un erkekler serbest stil 86 kiloda kazandığı bronz madalya, yalnızca sportif bir ödül değil.

Naifonov, çocukluk yıllarını Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin Beslan kasabasında geçirdi. Kasabanın adı, 1 Eylül 2004'te başlayıp üç gün süren, kendisi ve ailesinin de rehin alındığı okul kuşatmasıyla anılıyor.

1 Eylül 2004, 7 yaşındaki Artur'un okuldaki ilk günüydü. O gün, Çeçen ayrılıkçılar binayı işgal ederek çocuklar, ebeveynleri ve okul personelinden oluşan 1100'den fazla kişiyi rehin aldı. Olayların üçüncü gününde Rus güvenlik güçlerinin düzenlediği kontrolsüz operasyon katliama dönüştü. Çeçen militanlar hariç 186'sı çocuk, 334 kişi, çatışmada hayatını kaybetti.

Artur ve kız kardeşi Sabina, çatışmadan şarapnel yaralarıyla kurtuldu ancak anneleri çapraz ateşte öldü.

2018, 2020 ve 2021'de Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Naifonov'un ilk olimpiyat madalyası, yaşadığı travmanın üstesinden gelmek için tutunduğu güreşte gösterdiği azmin ve çabanın bir sembolü.

 

Son Dakika Haberleri
Artur Naifonov, Beslan Katliamı'nın yaralarını olimpiyat madalyasıyla sarmaya çalışıyor
Japon oyuncunun "ısırılan" olimpiyat madalyası yenisiyle değiştirilecek
Uganda'dan madalya alanlara ev, maaş ve araba
Tokyo'daki madalyalar sporun geleceğini parlatacak
Tokyo 2020'de karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı
Mete Gazoz okçuluğa ilgiyi artırdı
Tokyo 2020'ye katılan genç sporcular umut verdi
Kovid-19 gölgesindeki Tokyo 2020 unutulmaz anlara sahne oldu
Taha Akgül: "Nasipte bronz varmış"
Tokyo 2020'de Türk sporcuların tarihi performansı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play