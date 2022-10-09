Artistik cimnastikte ikinci eleme yarışları yapıldı

Aletler Sporcular Yer Adem Asil, Sevgi Seda Kayışoğlu Paralel bar Ferhat Arıcan, Sercan Demir Kulplu beygir Ferhat Arıcan, Onur Çelik Asimetrik paralel Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür Atlama masası Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Adem Asil Halka Adem Asil, İbrahim Çolak Barfiks Adem Asil

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, ikinci eleme yarışları sona erdi.Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, 24 ülkeden 94 sporcunun katılımıyla yapılıyor. Sporcular, yer, denge, atlama masası, halka ve barfiks aletlerinde finale kalmak için performans sergiledi.Milli cimnastikçilerden Adem Asil, 14,125 puanıyla atlama masasında finale adını yazdırdı.Halka aletinde 15,200 puanla birinci olan Adem Asil ile 14,850 puanla ikinci olan İbrahim Çolak finalde mücadele etme hakkı elde etti.Yer aletinde 12,650 puanıyla Sevgi Seda Kayışoğlu finalde yarışacak sporcular arasında yer aldı.Barfikste Adem Asil 13,800 puanıyla ikinci olarak finale kaldı.Bu sonuçlara göre iki gün süren elemelerin sonunda gösterdikleri performansla Türkiye'yi final müsabakalarında temsil edecek sporcular ile yarışacakları aletler ise şöyle oluştu:Organizasyonun final müsabakaları yarın saat 13.30'da başlayacak.