Artistik cimnastikte ikinci eleme yarışları yapıldı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik cimnastikte ikinci eleme yarışları yapıldı
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09 Ekim 2022 00:09
Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, ikinci eleme yarışları sona erdi.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, 24 ülkeden 94 sporcunun katılımıyla yapılıyor. Sporcular, yer, denge, atlama masası, halka ve barfiks aletlerinde finale kalmak için performans sergiledi.

Milli cimnastikçilerden Adem Asil, 14,125 puanıyla atlama masasında finale adını yazdırdı.

Halka aletinde 15,200 puanla birinci olan Adem Asil ile 14,850 puanla ikinci olan İbrahim Çolak finalde mücadele etme hakkı elde etti.

Yer aletinde 12,650 puanıyla Sevgi Seda Kayışoğlu finalde yarışacak sporcular arasında yer aldı.

Barfikste Adem Asil 13,800 puanıyla ikinci olarak finale kaldı.

Bu sonuçlara göre iki gün süren elemelerin sonunda gösterdikleri performansla Türkiye'yi final müsabakalarında temsil edecek sporcular ile yarışacakları aletler ise şöyle oluştu:

Aletler Sporcular
Yer Adem Asil, Sevgi Seda Kayışoğlu
Paralel bar Ferhat Arıcan, Sercan Demir
Kulplu beygir Ferhat Arıcan, Onur Çelik
Asimetrik paralel Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür
Atlama masası Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Adem Asil
Halka Adem Asil, İbrahim Çolak
Barfiks Adem Asil
Organizasyonun final müsabakaları yarın saat 13.30'da başlayacak.

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