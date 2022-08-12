Artistik cimnastikte büyük başarı: 10 madalya

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda artistik cimnastikte Türk sporcular 4'ü altın olmak üzere 10 madalya elde etti.



Konya Veledromu'nda yapılan cimnastik müsabakasında Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Adem Asil adeta madalyalara damga vurdu. Milli sporcular 4'ü altın, 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere toplam 10 madalya aldı.



Ahmet Önder barfikste ve yer aletinde altın, paralel barda gümüş, atlama masasında ve halka aletinde bronz madalya kazandı.



Ferhat Arıcan paralel barda altın, kulplu beygirde bronz madalyayı boynuna taktı.



Adem Asil halka aletinde altın, atlama masasında gümüş, yer aletinde bronz madalya aldı.



Cimnastik müsabakalarının bir bölümünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.





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