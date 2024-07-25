Artistik cimnastikte altın madalyanın sahibi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik branşının erkekler genel tasnif finalinde Japon Shinnosuke Oka, altın madalyanın sahibi oldu.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da yapılan artistik cimnastik erkekler genel tasnif finalleri yapıldı.



Atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletinde serileri sunan cimnastikçilerden Japon Shinnosuke Oka, 86.832 puanla altın madalya elde etti.



Çinli Boheng Zhang, 86.599 puanla ikinci, vatandaşı Ruoteng Xiao 86.364 puanla üçüncü oldu.



Artistik cimnastikte yarın kadınlar genel tasnif finalleri yapılacak.



