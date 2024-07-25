Artistik cimnastikte altın madalyanın sahibi!

Artistik cimnastik branşının erkekler genel tasnif finalinde 6 alette 86.832 puan alan Japon Shinnosuke Oka, altın madalya kazandı.

Artistik cimnastikte altın madalyanın sahibi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik branşının erkekler genel tasnif finalinde Japon Shinnosuke Oka, altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da yapılan artistik cimnastik erkekler genel tasnif finalleri yapıldı.

Atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletinde serileri sunan cimnastikçilerden Japon Shinnosuke Oka, 86.832 puanla altın madalya elde etti.

Çinli Boheng Zhang, 86.599 puanla ikinci, vatandaşı Ruoteng Xiao 86.364 puanla üçüncü oldu.

Artistik cimnastikte yarın kadınlar genel tasnif finalleri yapılacak.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Çin, ülkeler sıralamasında liderliği aldı!
Çinli Zhanle Pan'dan dünya rekoru!
Son dünya rekortmeninden altın madalya!
ABD'li yüzücü Katie Ledecky'den altın madalya
Fransız yüzücüden olimpiyat rekoru!
Artistik cimnastikte altın madalyanın sahibi!
Judo erkeklerde altın madalya Bekauri'nin
Judo kadınlarda altın madalya Matic'in!
Elif Berra Gökkır'ın maçı ertelendi!
Milli yelkenci Merve Vatan, 18. sırada yer aldı!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play