Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mısır'daki Dünya Kupası'na katılacak

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mısır'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mısır'daki Dünya Kupası'na katılacak
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15 Şubat 2024 14:40
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mısır'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Kahire'de bugün başlayacak ve 18 Şubat'a kadar sürecek organizasyonda milli takımı, 7 sporcunun temsil edeceği belirtildi.

Milli takımın kadrosunda İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Hasan Bulut, Bilge Tarhan, Derin Tanrıyaşükür, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız'ın bulunduğu kaydedildi.

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