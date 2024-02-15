Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mısır'daki Dünya Kupası'na katılacak

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mısır'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Kahire'de bugün başlayacak ve 18 Şubat'a kadar sürecek organizasyonda milli takımı, 7 sporcunun temsil edeceği belirtildi.
Milli takımın kadrosunda İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Hasan Bulut, Bilge Tarhan, Derin Tanrıyaşükür, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız'ın bulunduğu kaydedildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Kahire'de bugün başlayacak ve 18 Şubat'a kadar sürecek organizasyonda milli takımı, 7 sporcunun temsil edeceği belirtildi.
Milli takımın kadrosunda İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Hasan Bulut, Bilge Tarhan, Derin Tanrıyaşükür, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız'ın bulunduğu kaydedildi.