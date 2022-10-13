Artistik cimnastik heyecanı İngiltere'de yaşanacak

51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, İngiltere'de yapılacak.
Liverpool kentinde 29 Ekim Cumartesi günü başlayacak organizasyonda Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil edecek.
Şampiyona 6 Kasım Pazar günü sona erecek.
Liverpool kentinde 29 Ekim Cumartesi günü başlayacak organizasyonda Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil edecek.
Şampiyona 6 Kasım Pazar günü sona erecek.
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