Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya

Almanya'da süren Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular genel tasnifte 2 madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'te devam eden organizasyonda milli cimnastikçiler serilerini sundu.
Milli sporcu Ahmet Önder, genel tasnifte 85.131 puanla gümüş, Adem Asil ise 84.465 puanla bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'te devam eden organizasyonda milli cimnastikçiler serilerini sundu.
Milli sporcu Ahmet Önder, genel tasnifte 85.131 puanla gümüş, Adem Asil ise 84.465 puanla bronz madalya kazandı.
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