Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları başladı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, ikinci alet eleme yarışları başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları başladı
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11 Eylül 2021 16:50
Mersin'in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, ikinci alet eleme yarışları başladı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınan organizasyona, 24 ülkeden 82 sporcu katılıyor. Sporcular, alet eleme yarışlarında finale kalmak için en iyi performanslarını sergilemeye çalışıyor.

Türkiye'yi erkeklerde, Mustafa Arca, Sercan Demir, Kerem Şener, Mehmet Ayberk Koşak, Şevket Yıldız, Hamza Şamil Yılmaz, Onur Çelik, Hasan Bulut ve İlkay Uğuz, kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Cemre Kendirci ve İlayda Şahin temsil ediyor.

Tecrübe kazanmaları için yarışlara dahil edilen bazı ülkelerin sporcuları da müsabakalarda sıralama dışı yarışıyor.


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