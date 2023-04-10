Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası başlıyor!

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası heyecanı salı günü Antalya'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası başlıyor!
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10 Nisan 2023 13:13
Artistik Cimnastik Büyükler Avrupa Şampiyonası salı günü Antalya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 11-16 Nisan tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut; kadınlarda Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Ceren Biner, Derin Tanrıyaşükür ve Bilge Tarhan temsil edecek.

Şampiyonanın ilk gününde erkekler bireysel alet elemeleri ve takım finali yapılacak.

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