Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

16-18 Nisan tarihlerinde Bursa'da düzenlenmesi planlanan Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi
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12 Nisan 2021 14:31
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 16-18 Nisan tarihlerinde Bursa'da düzenlenmesi planlanan Artistik Buz Pateni Ümitler Spor Toto Federasyon Kupası'nın ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son zamanlarda ülkemizdeki artışı nedeniyle, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan yarışmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.



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