Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası başladı!

Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası başladı!
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24 Aralık 2022 16:16
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki kupaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 18 kulüpten toplam 71 sporcu katılıyor.

Organizasyonda, "Basic", "intermediate" ve "advanced" seviyeleri ile gençler ve büyükler kategorilerinde yarışlar yapılacak.

İki gün sürecek şampiyona yarın yapılacak madalya töreni ile sona erecek.

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