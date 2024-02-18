Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası sona erdi

Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası sona erdi
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18 Şubat 2024 20:04
Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve İlkadım Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride 68 sporcu katıldı.

Kupanın son gününde acemi üst seviye (advanced novice) kategorisinde kadınlarda Deniz Tarım, erkeklerde Batu Tasasız; "junior" kategorisinde kadınlarda Derya Taygan, erkeklerde Mehmet Cenkay Karlıklı; "senior" kategorisinde ise kadınlarda Salma Agamova, erkeklerde Burak Demirboğa birinciliği elde etti.

Yarışmanın ilk gününde ise alt seviye (basic novice) kategorisinde kızlarda Tuana Akın, erkeklerde Sarp Alisbah; acemi orta seviye (intermediate novice) kategorisinde kadınlarda Ada Demir, erkeklerde Mehmet Uras Ertaş birinci olmuştu.

Dereceye giren sporculara madalyaları il protokolü tarafından verildi.

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