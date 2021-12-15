Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası yarışmaları, Kocaeli'de yapılacak

Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası yarışmaları, 17-19 Aralık'ta Kocaeli'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası yarışmaları, Kocaeli'de yapılacak
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15 Aralık 2021 14:27
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun (TBPF) faaliyet programında bulunan Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası yarışmaları, 17-19 Aralık'ta Kocaeli'de yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda, 33 kulüpten 32'si erkek 145 sporcu mücadele edecek.

Dereceye giren sporculara madalyaları, TBPF Başkanı Gökhan Özdemir ve yönetim kurulu üyelerince verilecek.


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