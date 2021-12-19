Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun (TBPF) faaliyet programında bulunan ve 32 kulüpten 108'i kadın olmak üzere 142 sporcunun mücadele ettiği Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası yarışmaları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası, Kocaeli'de yapıldı
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19 Aralık 2021 14:22
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun (TBPF) faaliyet programında bulunan Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası yarışmaları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Olimpik Buz Sporları Salonu'nda yapılan organizasyonda, 32 kulüpten 108'i kadın olmak üzere 142 sporcu mücadele etti.

Performanslar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyelerince verildi.

TBPF Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Kalyoncu, AA muhabirine, organizasyonun 2021-2022 sezonunun ümitler kategorisindeki ilk kupası olduğunu söyledi.

Kupanın kendileri açısından önemli olduğunu ifade eden Kalyoncu, "Bu sene yoğun katılım var. İnsanlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hem spor yapmayı hem de izlemeyi özledi. 6-12 yaş arasında sporcular var. Bu anlamda 142 sporcunun katılımı önemli." diye konuştu.


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