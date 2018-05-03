Artifact Profesyonel oyuncular tarafından test edilmeye başlandı

VP oyuncuları, oyunu ilk test edecek ekiplerden biri olacak.

Valve ofisinde oyun şu an oynanabilir durumda.

WESA'da birkaç kişi oyunu denedi ve oldukça memnun kaldı.

Gizlilik sözleşmesinden dolayı oyuncular fazla detay açıklayamıyor.

Ocak ayında oyunla ilgili daha fazla detay yayınlanacak.

Virtus.Pro takımının Genel Menajeri Roman Dvoryankin'in yazısı ve Reddit'teki gönderisinde, oyunun Virtus.Pro oyuncuları tarafından ilk kez oynanacağını hatta takım kurma yöneliminde olduklarını söyledi.Roman Dvoryankin sözlerine, "Valve ile çok yakın temas halindeyiz. Oyuncularımız, oyunun alfa testine en erken erişen ekiplerden biri. Artifact şu anda Valve ofisine zaten oynanabilir bir durumda. ESL Pro Ligi finallerinde, WESA'ya katılan takımlardan birkaçı Artifact'ı deneme imkanı buldu ve çok memnun olduklarını belirttiler. Ne yazık ki oyuncular daha fazla detay sunamıyorlar.Ayrıca Artifact hakkında Hearthstone oyuncuları ile de konuştuk ve Artifact'ı zevkle deneyeceklerini söylediler." diye devam etti.Kısaca yeni bilgilere baktığımızda Artifact: