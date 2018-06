İzmirli down sendromlu Selin Durgut, sadece okuma yazmayı değil, yüzmeyi, dans etmeyi öğrendi, cimnastikte 20 madalya elde etti ve buz pateninde şampiyon olabilmek için çalışmalara başladı.İzmir'deki bir spor salonunda 15 yaşındaki Selin, mavi ve pırıltılı kıyafetiyle mindere çıkıp cimnastik hareketleriyle izleyicilerin alkışlarını alıyor.Özel sporcular kategorisinde Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda bugüne kadar çeşitli dereceler elde eden, şampiyonluklar kazanan Selin, madalyalarını da gururla gösteriyor.Bale yapmayı, tenis oynamayı ve yüzmeyi de öğrenen Selin, bugünlerde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda Türkiye'den özel sporcuların katılacağı yarışmaya hazırlanıyor.Selin, gülümsemesi ve buz üstündeki sempatik hareketleriyle gönülleri fethederek Türkiye'de elde edeceği başarıların ardından yurt dışındaki organizasyonlarda da "engel tanımadığını" kanıtlamayı hedefliyor.Selin'in annesi Fatma Durgut, yaptığı açıklamada, 2002 yılında Selin'in dünyaya gözlerini açmasıyla hem zorlu hem de mutlu bir hayatın başladığını söyledi.Down sendromu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, maddi yetersizlik nedeniyle kızlarına iyi bir eğitim sağlayamama endişesi yaşadıklarını aktaran Durgut, en büyük sıkıntıyı ise ilkokul yıllarında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:"İzmir'in Bornova ilçesindeki bir ilkokula kaynaştırma öğrencisi olarak Selin'i kayıt ettirmek istedik ama okul müdürü istemedi. Öğretmen de korktu. O yüzden sorunlar yaşadık. Konuyu Milli Eğitim Bakanlığına iletince Selin'i okula aldılar. Yine de herkesin kabul etmesi zaman aldı. İstenmediğini hissedince Selin de asabileşti ama sonra kendini sevdirdi. Okuma yazmayı da öğrendi, arkadaşlarıyla da çok iyi anlaştı.""Selin çok hırslı ve azimli bir çocuk, başarmak için çok çaba harcıyor." sözleriyle devam eden anne Durgut, ilkokuldan mezun olduktan sonra Selin'in özel eğitim veren bir okula gittiğini belirtti.Fatma Durgut, özel sporcuların katıldığı Türkiye cimnastik şampiyonalarında 2015 ve 2016 yıllarında birincilik elde eden Selin'in madalya sayısının 20'ye ulaştığını söyleyerek şöyle konuştu:"Çok büyük bir gurur. Down sendromlu olmayan bir çocuğa öğretmek için 1 kez uğraşıyorsanız biz 100 kez çabalıyoruz. 'Anne' diyebilmesini bile 2-3 yıl bekledik. Sporu da zor öğrendi ama azimliydi, pes etmedi. Bu zorluğun sonucunda güzel şeyler olunca mutlu oluyoruz. Selin gibi çocuğum olduğu için çok mutluyum, o bize küçük şeylerden bile mutlu olmayı öğretti.""Bundan sonraki hedefiniz nedir" sorusunu da Fatma Durgut, "Özel çocukların annelerinin tek hedefi çocuklarının mutlu olmasıdır, daha fazla şampiyonluk kazanalım diye düşünmüyoruz." sözleriyle yanıtladı.Baba Erdoğan Durgut ise down sendromlu çocuğu olan ailelere umut vermek, başarılarıyla örnek olmak istediklerini aktardı.Buz pistinin antrenörlerinden Neşe Olcay Hünerli ise Selin'in patene başladığında yorulduğunu ancak zorluklardan etkilenmediğini, yeni patenleriyle çok daha başarılı olduğunu dile getirdi. Hünerli, şunları söyledi:"Selin iyi bir sporcu olma yolunda ilerlediği için diğer öğrencilere de yardımcı oluyor. Buz Pateni Federasyonu bu sene faaliyet takvimine özel sporcular için bir yarışma koydu. En büyük favorimiz Selin. Sonrasında yurt dışına da adım atabilir. Biz bunun sempatikliğini çok seviyoruz. Vücut dilini, yüz mimiklerini çok iyi kullanıyor. Buzda kayması çok önemli ama bu güzel hareketleri müzik eşliğinde sergilemesi çok anlamlı."Buz pateni ve cimnastik yaparken giydiği renkli kıyafetlerden çok hoşlandığını söyleyen Selin ise herkesi spor yapmaya ve yarışmaları izlemeye davet etti.Türkiye şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Selin, "başka nelerden mutlu olacağına" yönelik soruyu şöyle yanıtladı:"Elbiselerimdeki boncukları, renkleri çok seviyorum. Diğerlerinin yaptığı her şeyi yapabilmeyi de seviyorum. Şampiyon olmak da güzel. Bütün bunları yapmak bazen zor oluyor. Ben büyüyünce polis olmak istiyorum. Çünkü polis kıyafeti giyip trafikte arabaları durdurmayı hayal ediyorum."