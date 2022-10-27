Arthur Theate: '3-0 hep tehlikeli skordur'

Rennes savunma oyuncusu Arthur Theate, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Theate yaptığı açıklamada, "Bu tür maçlardan ders çıkarmamız gerekiyor ama takımımla gurur duyuyorum. Bence bu maçta 3 puanı hak ettik. Bu grubu 1. bitirmeyi hak ediyoruz." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Harika bir futbol oynayarak bir anda 3-0 öne geçtik. Ama 3-0 gibi bir skorla öne geçmek bazen tehlikeli oluyor. Çünkü rakibin artık kaybedecek bir şeyi yok. Fenerbahçe maçı bırakmadı, her an savaşmaya devam etti. Duran toptan 2 gol yedik ve atmosferin de etkisiyle 3. gole engel olamadık..." ifadelerini kullandı.









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