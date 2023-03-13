Arthur Masukau; sadece 3 maç kaldı

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Artur Masuaku, Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başladı.



Savunma hattındaki başarılı görüntüsüne ek olarak sol koridoru etkin bir şekilde kullanarak sık sık ileri bölgeye çıkarak forvet hattındaki takım arkadaşlarına servisler yapan başarılı oyuncu, skora dokunmayı başardı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Vincent Aboubakar'ın gönderdiği topla Başakşehir ceza alanının sol önünde buluşan Masuaku, çizgiden içeriye girer girmez yaptığı klas vuruşla takımının ikinci golünü kaydetmeyi başardı.



Başarılı futbolcu, golünün ardından takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı. Masuaku, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı.



OPSİYONA SON 3 MAÇ



Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan kiralanan Masuaku'nun sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi bulunuyor...



Kara Kartal'da 22 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Masuaku, 3 mücadeleye daha 11'de çıkarsa rakam 25'e ulaşacak ve kontratındaki satın alma maddesi devreye girecek. Kartal, anlaşma gereği West Ham'a 2.2 milyon Euro bonservis ödeyip 29 yaşındaki futbolcuyla 3 senelik sözleşme imzalayacak.



