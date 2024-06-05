Arthur Masuaku'ya talipler çıktı

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istediği performansı bir türlü gösteremeyen Arthur Masuaku'ya, Avrupa'dan talipler çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Arthur Masuaku'ya talipler çıktı
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05 Haziran 2024 09:17
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta ayakta kalmayı başaran ve istikrarlı performans gösteren nadir isimlerden biri olan Arthur Masuaku'nun, Avrupa'dan birkaç kulüp tarafından takip edildiği öne sürüldü.

SICAK BAKILMIYOR

30 yaşındaki sol bekin ise takımdan gönderilmesine şu an için bakılmadığı bildirildi.

Fakat Beşiktaş'ın astronomik bir rakam gelmesi halinde teklifleri değerlendirme altına alabileceği belirtildi.

29 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Arthur Masuaku bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı. 

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