Arthur Masuaku küllerinden doğdu

Kartal'ın başarılı sol beki Arthur Masuaku, yaşadığı çıkışla dikkat çekiyor. Masuaku, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan önce dizindeki sakatlık problemi ve inişli çıkışlı performansı nedeniyle teknik heyet tarafından gözden çıkarılmıştı.
Ancak Antalya kampında iyi çalışan ve hazırlık maçlarında kendini yeniden gösteren 29 yaşındaki futbolcu, form tutarak yeniden güven kazandı.
2 GOL 6 ASİSTLİK KATKI SAĞLADI
Beşiktaş'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arthur Masuaku, bu sezon çıktığı 31 maçta 2 kez rakip ağları sarsarken, 6'da asist katkısı verdi.
Ancak Antalya kampında iyi çalışan ve hazırlık maçlarında kendini yeniden gösteren 29 yaşındaki futbolcu, form tutarak yeniden güven kazandı.
2 GOL 6 ASİSTLİK KATKI SAĞLADI
Beşiktaş'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arthur Masuaku, bu sezon çıktığı 31 maçta 2 kez rakip ağları sarsarken, 6'da asist katkısı verdi.