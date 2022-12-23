Arthur Masuaku, komşuya gidiyor; Kabul etti

Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, kendisini isteyen Olympiakos'a olumlu yanıt verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arthur Masuaku, komşuya gidiyor; Kabul etti
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23 Aralık 2022 10:30
Arthur Masuaku
Arthur Masuaku
Beşiktaş
Beşiktaş teknik heyetinin kadroda düşünmediği Arthur Masuaku, kendisine talip olan Olympiakos'la görüşmelere başladı.

OLUMLU YANIT VERDİ

Yunan ekibinin teknik direktörü Michel, 29 yaşındaki sol beki bizzat arayarak, Marcelo'dan boşalan sol bek mevkiine kendisini istediğini iletti. Demokratik Kongolu oyuncu da İspanyol çalıştırıcıya olumlu yanıt verdi.

Olympiakos, taraflarla tüm anlaşmayı tamamlaması durumunda Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiralayacak. Beşiktaş ise hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de 400 bin euroluk maaş yükünden kurtulmuş olacak.

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