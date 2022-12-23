Arthur Masuaku, komşuya gidiyor; Kabul etti

Beşiktaş teknik heyetinin kadroda düşünmediği Arthur Masuaku, kendisine talip olan Olympiakos'la görüşmelere başladı.



OLUMLU YANIT VERDİ



Yunan ekibinin teknik direktörü Michel, 29 yaşındaki sol beki bizzat arayarak, Marcelo'dan boşalan sol bek mevkiine kendisini istediğini iletti. Demokratik Kongolu oyuncu da İspanyol çalıştırıcıya olumlu yanıt verdi.



Olympiakos, taraflarla tüm anlaşmayı tamamlaması durumunda Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiralayacak. Beşiktaş ise hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de 400 bin euroluk maaş yükünden kurtulmuş olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ