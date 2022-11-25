Arthur Masuaku için yolun sonu gözüküyor

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku, devre arasında siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arthur Masuaku için yolun sonu gözüküyor
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25 Kasım 2022 10:08
Arthur Masuaku
Arthur Masuaku
Beşiktaş
Beşiktaş'ın devre arası için ilk planı sol beke takviye yapmak. Teknik direktör Şenol Güneş'in performansını beğenmediği Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesinden çıkılmaya çalışılacak.

Yönetim, tecrübeli oyuncuyu ikinci devrede başka bir takıma kiralamak amacıyla bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşerek çözüm arayacak. İstediği operasyonu gerçekleştirmesi halinde siyah-beyazlı ekip, Masuaku'nun yerine yabancı bir oyuncu takviyesi yapacak. Demokratik Kongolu yıldız için İngiliz ekibiyle imzalanan kiralık sözleşmesinde

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR

2.2 milyon euro opsiyon maddesi bulunuyor. Masuaku, siyah-beyazlı ekiple 25 maça çıkarsa opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve Beşiktaş oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak.

Arthur Masuaku Beşiktaş, formasını giydiği 12 maçın tamamına ilk 11'de başlarken skora iki asist katkısı sağladı.



 
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