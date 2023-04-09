Arthur Masuaku için opsiyon devreye giriyor

Beşiktaş'ın, sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Artur Masuaku için opsiyon devreye girecek.



Masuaku, siyah-beyazlıların Giresunspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak ve 25. kez ilk 11'de yer alacak.



29 yaşındaki futbolcunun, 25. ilk 11 maçıyla birlikte satın alma opsiyonu devreye girecek.



Beşiktaş, Masuaku'nun bonservisi için West Ham United'a 2.2 milyon euro ödeyecek.





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