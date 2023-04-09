Arthur Masuaku için opsiyon devrede

Beşiktaş'ın, sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Artur Masuaku için opsiyon devreye girdi.



Masuaku, siyah-beyazlıların Giresunspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 25. kez ilk 11'de yer aldı.



29 yaşındaki futbolcunun, 25. ilk 11 maçıyla birlikte satın alma opsiyonu devreye girdi.



Beşiktaş, Masuaku'nun bonservisi için West Ham United'a 2.2 milyon euro ödeyecek ve 3 yıllık sözleşme imzalayacak.





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