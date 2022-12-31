Arthur Masuaku için karar anı

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde İngiliz ekibi West Ham United'dan transfer edilen Arthur Masuaku'nun sözleşmesinde, "25 maçta oynarsa 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunuyor. Ancak Kongolu sol bek oyuncusunun, gösterdiği performans ile takımdan gönderilmesi bekleniyordu.



Fakat Gaziantep FK maçında bir asist yapan, Adana Demirspor mücadelesinde de zaferi getiren golü atan 29 yaşındaki oyuncunun kaderi, gelecek maçlarda gösterdiği performans ile belli olacak.



Masuaku, Beşiktaş'ta şu ana kadar 14 kez sahaya çıktı.





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