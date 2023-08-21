Arthur Masuaku: "Bu gol nasıl verilmedi!"

Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku, Pendikspor maçında iptal edilen gol ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arthur Masuaku: 'Bu gol nasıl verilmedi!'
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21 Ağustos 2023 01:44
Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku, Pendikspor maçında iptal edilen gol ile ilgili paylaşımda bulundu.

Arthur Masuaku yaptığı paylaşımda, "Bu gol nasıl verilmedi, hala anlamaya çalışıyorum. Bize hep aynısı oluyor! Ama savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Masuaku, iptal edilen golde korneri kullanan isimdi. Tecrübeli oyuncunun ortasında Colley topu ağlara göndermiş ama hakem topun dışardan çevrildiği gerekçesiyle golü iptal etmişti.

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