Arthur: 'Maçtan geliyoruz, Ronaldo antrenmana gidiyor'

Sezon başında Barcelona'dan Juventus'a transfer olan Arthur Melo, eski takımına karşı aldıkları 3-0'lık zafer üzerine konuştu.



Melo maç üzerine yorumunda rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve olacaklara hazırlandıklarını belirtti.



"ÜÇÜ DE BÜYÜK YETENEK"



Messi, Ronaldo ve Neymar'la aynı takımlarda yer almış olan Melo açıklamasında; "Hepsinin en önemli özelliği yetenekleri ama aynı zamanda üçünün de kazanma zihniyeti çok yüksek. Bir hedef koyarlar ve durmaksızın o hedef için çalışırlar. Bu beni çok etkiliyor ve konsantrasyonuma yardımcı oluyor." dedi.



Ronaldo ile takım arkadaşlığı hakkında konuşan Arthur; "Zaten insanlar hep konuşuyor, birilerinden duyuyorsunuz. Bazen maç sonrası gece 2'de bile tesise gelsek, o antrenman yapıyor. Onunla şakalaşıyorum ve hasta olduğunu söylüyorum." açıklamasında bulundu.



