Arteta'dan Mesut Özil'e geri dönüş tüyosu

Arsenal menajeri Mikel Arteta çok eleştirilen Mesut Özil kararının ardından bu kez yıldız ismin geri dönebilmesi için olumlu sözler kullandı.



Arteta Mesut Özil'in bir daha nasıl yeniden kadroya girebiileceğine ilişkin soruya 'herkesin geri dönüş yolunu bulabileceğini' cevabını verirken Mesut Özil'e her zaman gerçek fırsatlar tanıdığını belirterek, "Ben Arsenal'e ilk geldiğimde bazı oyunculardaki gelişime dikkat ederseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Oyunculara karşı hep net olmaya çalıştım. Kişisel değil, takım için kararlar alıyoruz" sözlerini kullandı.



Mesut Özil'e karşı her zaman net olmaya çalıştığını söyleyen Arteta, "Kendisine, medyaya ve onun hayranlarına da samimi olmaya çalıştım. Bu kararın nedenlerini bilmeyi herkes hak ediyor. Bazıları bunu anlayacak, bazıları da anlamayacak. Bu şahsi değil, tamamen kulüp için" diye konuştu.



