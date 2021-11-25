Arteta, Wenger'in Arsenal'e dönmesini istiyor

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımın eski efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger hakkında açıklama yaptı.

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Arteta, Wenger'in Arsenal'e dönmesini istiyor
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25 Kasım 2021 18:27
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ı çalıştıran Mikel Arteta, takımın eski efsanevi teknik direktörü Arsene Wenger'in geri dönmesini istiyor.

İngiliz basınına konuşan İspanyol teknik adam, Wenger'in Arsenal'a dönmesi gerektiğini belirterek, "Onun yakınımızda olmasından büyük memnuniyet duyarım. Kulüpte başardıklarıyla herkesin sevgisini, takdirini ve saygısını kazanan Wenger'in, çevremizde olması bile büyük değişikliklere yol açar. Bence o da burada harika vakit geçirir." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü görevini sürdüren Wenger ile bir süredir görüştüğünü aktaran Arteta, "Son olarak belgeselinin yapıldığı gala gecesinde onunla konuştum. Onunla sohbet etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, benim için harika bir deneyimdi. Takıma geri dönmesini istedim. Umarım, yeniden yakınımızda olmayı seçer." ifadelerini kullandı.

Arteta, 72 yaşındaki Wenger'in bu teklifi kabul etmesi halinde, hangi görevle kulübe döneceği konusunda yorum yapamayacağını, buna yönetimin karar vereceğini de sözlerine ekledi.

Arsenal'ı 1996-2018 yılları arasında çalıştıran Fransız teknik direktör, 3 lig şampiyonluğu yaşarken, 7 kez de İngiltere Federasyon Kupası kaldırdı. Wenger döneminde Arsenal'da futbolcu olarak görev alan Arteta ise 2019-20 sezonunda takımına Federasyon Kupası'nı kazandırmıştı.


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