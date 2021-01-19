Arteta: "Mesut Özil transferini zamanı gelince duyuracağız"

Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Mesut Özil transferini zamanı geldiğinde duyuracaklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arteta: 'Mesut Özil transferini zamanı gelince duyuracağız'
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19 Ocak 2021 01:41


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