Arteta: "Mesut Özil transferini zamanı gelince duyuracağız"
Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Mesut Özil transferini zamanı geldiğinde duyuracaklarını açıkladı.
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19 Ocak 2021 01:41
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