Arteta eski öğrencisini getiriyor

Bournemooth maçında sakatlanan ve sahayı sedyede terk etmek zorunda kalan Arsenal'in stoper transferini hızlandırdığı belirtiliyor.Mirror'un haberinde Arsenal'in bir süredir transferi için çaba harcadığı Pablo Mari'ye yakın zamanda imza attırılacağı beliriliyor. Daha önce Manchester City tarafından farklı takımlara kiralanan, sezon başında da Flamengo'ya satılan Mari'nin İngiltere'ye gelerek görüşmeler gerçekleştirdiği İngiliz basını tarafından iddia edildi.Mustafi'nin sakatlığının imza sürecini hızlandırılacağı öngörüsünde bulunan Ada basını 27 yaşındaki stoperin Arteta'nın Manchester City döneminde antrenörken öğrencisi olan Mari'yi özel olarak istediği ifade ediliyor.Geçen sezon Flamengo ile 2019'da toplam 30 maça çıkan Mari, 3 golle de takımına katkı sağlamıştı. Ayrıca takımıyla hem lig hem de Libertadores şampiyonluğu elde ederek Flamengo'nun başarısında pay sahibi olan isimlerinden biriydi.