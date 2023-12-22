Arteta'dan Avrupa Süper Ligi'ne ret

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Avrupa Süper Ligi girişimine karşı olduğunu duyurdu.



İngiltere'den Manchester City, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Arsenal, Liverpool'un ardından söz konusu oluşuma bir tepki de İspanyol teknik adam Arteta'dan geldi.



Cumartesi günü Liverpool ile yapacakları lig maçı öncesinde basın toplantısında konuyu değerlendiren Arteta, "Bu konuda, çok açığız. Önceden baktığımızla aynı noktadayız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı seviyoruz ve bu sevgimiz, devam edecek. Kulübün paydaşlarıyla bu konu üzerine iki yıl önce yaptığımız görüşmelerde, konuya aynı yönden baktığımızı zaten açıkça ortaya koymuştuk." ifadelerini kullandı.



Futbolda taraftarın öneminden bahseden Arteta, "Taraftarların oyuna duyduğu tutku, futbolun onlara ait olmasından kaynaklanıyor. Onların düşünceleri çok önemli ve biz de bunları dikkate almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.





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