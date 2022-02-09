Arteta'dan Aubameyang sözleri

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Barcelona'ya transfer olan Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili konuştu ve Gabonlu forvetin açıklamalarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arteta'dan Aubameyang sözleri
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09 Şubat 2022 19:19
Arsenal'den Barcelona'ya transfer olan ve "Arsenal'de sorun Arteta'ydı" açıklamasını yapan Pierre Emerick-Aubameyang'a Mikel Arteta'dan cevap geldi.

Arsenal Menajeri Arteta, "Bu onun görüşü. Sözlerine saygı duymak gerekiyor. Aubameyang'a kulüpte yaptıkları için minnettarım" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ ÇÖZÜM OLARAK GÖRÜYORUM"

Kendisini problem olarak görmediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, "Kendimi bu durumda çözüm olarak görüyorum, problem olarak değil. Yüzde yüz çözüm bendim." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ŞEYİ YANLIŞ YAPTIM"

Niyetin önemli olduğunu kaydeden 39 yaşındaki antrenör, "Birçok şeyi yanlış yaptım, doğru. Ama her zaman niyet önemlidir. Bu benim iyiliğimle ilgili bir durum değil, kulüp ve takım için çalışıyorum" dedi.

Aubameyang'ın durumunun herkes için iyi bittiğini söyleyen Arteta, "Bu futbolun bir parçası. Farklı toplantılarımız oldu. Bu kararı kulüp, oyuncu ve menajer birlikte aldı" sözlerini kullandı.

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