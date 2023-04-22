Arteta: 'City'yi yeneceğimize eminim'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Manchester City maçını kazanmak istediklerini söyledi.



Arteta yaptığı açıklamada, "City maçı için sabırsızlanıyorum. Bunlar oynamak isteyeceğiniz maçlar. Her şey tehlikede olduğunda gidip kazanmanız gerekir. Bunun için hazırlanacağız." dedi.



"İŞŞİMİZ ARTIK DAHA ZOR"



Yenilmeleri halinde şampiyonluğun zora gireceğini belirten genç çalıştırıcı, "Bizim işimiz bundan sonra daha zor. En iyisini yapmak için zorlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"YENECEĞİMİZE EMİNİM"



Manchester City'yi yenebileceğinize inanıyor musunuz? sorusuna Mikel Arteta, "Southampton maçında gösterdiğimiz reaksiyonu gördükten sonra yenebileceğimize çok eminim. Oyuncularım hangi seviyede olduklarını iyi bir örnekle gösterdiler. Bu takımın inanılmaz bir karakteri var. Tekrar tekrar denemek zorundayız." şeklinde konuştu.



Arsenal, 26 Nisan Çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ