Artest, Harden'a 2012'de attığı dirsek için: "Bu görüntüden nefret ediyorum"

Eski NBA yıldızı Metta Santifold-Artest, Houston Rockets süperstarı James Harden'a 2012'de dirsek attığı ünlü anı yorumladı.



Harden şimdi NBA'in en iyi oyuncularından biri olmadan önce, Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazandığı Oklahoma City Thunder'da Russell Westbrook ve Kevin Durant ile oynuyordu.



Harden, 2012'de Artest'ten bir dirsek yemesiyle daha büyük kitleler tarafından tanınmıştı.



Artest, eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın sunduğu "All the Smoke" podcast'inde, 2004'teki ünlü "Malice in the Palace" kavgasını tartışırken, 2012'deki o talihsiz anı gündeme getirdi:



"Orada verdiğim tepki, James Harden'a verdiğim tepkinin aynısıydı. Çünkü ona gerçekten vurmamıştım. Yakından baktığınızda, yerde acıyla kıvranıyordu. Bu görüntüden nefret ediyorum. En kötü anılarımdan biridir. Benim için ve fiziksel olarak Bay Harden için de kötü bir zamanlamaydı. Kim sol elle bir smaç bastıktan sonra aniden birinin arkasında belirmesini planlayabilir ki? Bunun gibi bir şeyi planlamak zor. Bu benim için çok kötü bir zamanlamaydı."



Artest, Harden'a attığı dirsek için 7 maçlık bir uzaklaştırma cezası almıştı. Harden, yediği dirsekle maçı terk etmiş ve kendisine beyin sarsıntısı teşhisi konmuştu.



Artest şimdiye dek konunun her bahsi geçtiğinde, bastığı smacı kutlarken Harden'ın bir anda ortaya çıktığını ve bu dirseğin kasıtlı olmadığını savunmuştu.