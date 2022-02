Artem Kravets: 'Savaşın olmadığı bir dünya istiyorum'

Kariyerinde ülkemizde Yukatel Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor formaları da giyen Ukraynalı futbolcu Artem Kravets ülkesi ile Rusya arasında yaşananların ardından bir paylaşımda bulundu.



"SAYGI, SEVGİ VE BARIŞTAN DAHA İYİ NİTELİKLER YOKTUR"



Kravets, "Ben, Artem Kravets, Ukraynalı futbolcu. Bir vatansever ve Ukrayna Milli Takımı'nın futbolcusuyum. Ukrayna'nın renklerini Avrupa futbol arenasında temsil etmenin benim için her zaman büyük bir onur ve gurur olduğunu güvenle söyleyebilirim. Milli Takım'daki her maçın duyguları kariyerimdeki en parlak ve en unutulmaz duygulardır. Futbol hayatımda ülkemde Dinamo dışında Almanya, İspanya ve Türkiye'de oynadım. Farklı takımlara karşı oynama onurunu yaşadım. Anılarım her zaman yabancı futbolcularla aramdaki dostluk ilişkileridir. Bizi birleştiren en önemli şey, bugüne kadar her zaman dostluk ve karşılıklı saygıydı. Saygı, sevgi, barıştan daha iyi nitelikler yoktur." ifadelerini kullandı.



"SAVAŞIN OLMADIĞI BİR DÜNYA İSTİYORUM"



"Savaşın olmadığı bir dünya istiyorum" diyen 32 yaşındaki futbolcu, "Her ülkenin egemen, bağımsız ve dokunulmaz olduğu bir dünya istiyorum ve buna inanıyorum. Hükümetimizin böyle zor bir durumu çözebileceğine yürekten inanıyorum" sözlerine yer verdi.



"HER BİR HAYAT PAHA BİÇİLEMEZ"



Kravets, "Ordumuz sayesinde, devletimizin geleceği ve çocuklarımın hayatı için sakinim. Ancak ülkemden hiç kimsenin hayatını kaybetmesini istemiyorum çünkü her bir hayat paha biçilemez." sözlerini de paylaşımında kullandı.



"UKRAYNA SADECE BARIŞ İSTİYOR"



Ukraynalı futbolcu paylaşımını, "Ukrayna, Lviv'den Lugansk'a, Simferopol'e kadar tek bir kişidir. Ukrayna savaş değil sadece barış istiyor." ifadeleriyle noktaladı.





