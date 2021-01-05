Artem Kravets: "Galatasaray, Türkiye'nin en iyisi"

Konyaspor'un yıldızı Artem Kravets, Galatasaray'ı 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Artem Kravets: 'Galatasaray, Türkiye'nin en iyisi'
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05 Ocak 2021 21:53
Konyaspor'un Ukraynalı forveti Artem Kravets, Galatasaray'ı 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Artem Kravets, "Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri, belki de en iyisi. Bu maç zor geçecekti. İkinci yarı oyuna dahil oldum, bu kolay değil. Kulübeden oyuna dahil olmak o kadar kolay olmuyor. Haklı galibiyetimizden ötürü mutluyum." dedi.

Gelen soru üzerine Kravets, "Bence maçın yıldızı Erdon Daci" diyerek sözlerini noktaladı.



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